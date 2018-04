Das Treffen zwischen den Anführern Nord- und Südkoreas hat international positive Reaktionen ausgelöst.

US-Präsident Donald Trump nannte es historisch. Nach einem wilden Jahr geschähen nun gute Dinge, twitterte Trump, der sich in wenigen Wochen selbst mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen will. Trump erklärte, der Koreakrieg sei dabei, zu Ende zu gehen.



Auch das russische Präsidialamt würdigte die Ergebnisse des Gipfeltreffens als positive Entwicklung. Ähnlich äußerten sich China und Japan. Das Auswärtige Amt in Berlin begrüßte, dass Nordkorea endlich die ausgestreckte Hand Südkoreas angenommen habe.



Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae In haben sich bei ihrem Treffen auf eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel geeinigt. Der offiziell noch geltenden Kriegszustand zwischen den Bruderstaaten soll noch in diesem Jahr beendet werden.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.