Der US-Flugzeugträger "USS Carl Vinson" und die ihn begleitenden Kampfboote sind entgegen bisheriger Darstellung noch gar nicht in koreanischen Gewässern.

Wie ein Sprecher des US-Pazifikkommandos mitteilte, befindet sich der Flugzeugträgerverband vor der australischen Küste. Er bestätigte damit einen Bericht der New York Times. - US-Verteidigungsminister Mattis und Präsident Trump hatten in den vergangenen Tagen suggeriert, mehrere Marineschiffe um den Flugzeugträger USS Carl Vinson seien bereits in den Westpazifik verlegt worden. Jetzt wurde bekannt, dass sie gerade erst Richtung Korea aufgebrochen sind.