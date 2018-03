US-Präsident Trump hat positiv auf jüngste Entspannungssignale Nordkoreas reagiert, zugleich aber vor falschen Hoffnungen gewarnt.

Zu Berichten der südkoreanischen Regierung, Nordkorea sei zur Unterbrechung seiner Atom- und Raketentests bereit, um Gespräche mit den USA zu führen, twitterte Trump, das sei ein möglicher Fortschritt in dem Konflikt. Zum ersten Mal seit vielen Jahren gebe es eine ernsthafte Anstrengung von allen beteiligten Parteien. Das könnte eine falsche Hoffnung sein, so Trump weiter, aber die USA seien bereit, entschlossen in jede Richtung zu gehen.



Heute und gestern hatte eine hochrangige südkoreanische Delegation in Pjöngjang Gespräche geführt. Wie die südkoreanische Regierung mitteilte, soll es im April ein Gipfeltreffen geben. Die Begegnung des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un werde in der Grenzstadt Panmunjom stattfinden.

Zudem sei vereinbart worden, zwischen den Führungen der beiden seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarstaaten erstmals eine direkte Hotline einzurichten.



Nordkorea habe außerdem seine Bereitschaft erklärt, seine Atom- und Raketentests für Gespräche mit den USA zu unterbrechen. Darüberhinaus sehe Pjöngjang keine Gründe für den Besitz von Nuklearwaffen, wenn es eine verlässliche Sicherheitsgarantie bekomme, erklärte die südkoranische Regierung weiter.

