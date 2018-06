Die USA haben alle Planungen für ein größeres gemeinsames Militärmanöver mit Südkorea im August gestoppt.

Das teilte das Pentagon in Washington mit. Das südkoreanische Verteidigungsministerium bestätigte die Entscheidung nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap. Pentagon-Sprecherin White sagte, die Vorbereitungen für das nächste anstehende Groß-Manöver seien ausgesetzt worden. Man sei noch dabei, die weiteren Schritte zu koordinieren. Über spätere Militärübungen sei noch nicht entschieden worden.



US-Präsident Trump hatte nach seinem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim vor einer Woche erklärt, die Übungen seien sehr teuer. Er sprach wörtlich von "Kriegsspielen", zu denen Südkorea zwar einen Beitrag leiste, "aber nicht 100 Prozent", so der US-Präsident. Trump nannte die Manöver provokant und schloss sich damit der Einschätzung Nordkoreas an. Der Stopp der Planungen gilt als Zugeständnis sowohl an Nordkorea als auch an China.

