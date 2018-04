Nach jahrzehntelanger Feindschaft wollen Nord- und Südkorea Frieden schließen.

Darauf haben sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In auf ihrem Gipfeltreffen im Grenzort Panmunjom geeinigt. Außerdem unterzeichneten sie eine Vereinbarung, die die geteilte Halbinsel schrittweise von Atomwaffen befreien soll. Parallel dazu sollen die Streitkräfte beider Länder verkleinert und Familienzusammenführungen wieder möglich sein.

Den Angaben zufolge werden noch in diesem Jahr Verhandlungen mit dem Ziel aufgenommen, einen Friedensvertrag auszuarbeiten.



Die Initiative wurde weltweit überwiegend positiv aufgenommen. US-Präsident Trump nannte das Treffen historisch. Auch Russland, China und Japan äußerten sich positiv, ebenso die Bundesregierung. Nato-Generalsekretär Stoltenberg reagierte zurückhaltender und sprach sich dafür aus, vorerst an den Sanktionen gegen Nordkorea festzuhalten.

