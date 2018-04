Nordkorea will sein Atomtestgelände im Norden des Landes offenbar bereits im kommenden Monat schließen.

Diese Zusage habe ihm Präsident Kim Jong Un am Freitag beim

Gipfeltreffen im Grenzort Panmunjom gemacht, teilte Südkoreas Präsident Moon Jae In in Seoul mit. Nach seinen Angaben sind zu der Zeremonie auch Experten aus Südkorea und den USA eingeladen. Kim Jong Un seinerseits wies unterdessen Berichte chinesischer Geologen zurück, das Testgelände sei durch frühere Atomtests so stark beschädigt worden, dass es ohnehin nicht mehr genutzt werden könne.



Kim und Moon hatten bei ihrem Gipfeltreffen vereinbart, die koreanische Halbinsel schrittweise von Atomwaffen zu befreien und noch in diesem Jahr einen Friedensvertrag auszuhandeln.

