Nach dem Treffen von Vertretern Nord- und Südkoreas gibt es Signale der Entspannung zwischen den beiden Ländern. Laut Berichten aus Südkorea stellte Nordkorea eine militärische Telefonverbindung wieder her. In den vergangenen Jahren waren solche Leitungen wegen des Streits über das nordkoreanische Atomprogramm gekappt worden.

Hochrangige Regierungsvertreter hatten sich heute früh in Panmunjom getroffen und unter anderem vereinbart, dass Nordkorea eine Delegation zu den bevorstehenden olympischen Winterspielen nach Südkorea entsendet. Seoul regte zudem eine Zusammenführung getrennter Familien an. Auch wurde die Aufnahme von Militärgesprächen vereinbart. Damit wolle man die aktuellen Spannungen abbauen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Nachbarländer.



Nach Einschätzung des Büroleiters der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, Richter, sind durch die Gespräche die Chancen auf friedliche Olympische Spiele ohne Provokationen gestiegen. Langfristig könne es aber keine substanziellen Verbesserungen im Verhältnis der beiden Länder geben, solange Nordkorea an seinem Atomprogramm festhalte, sagte Richter im Deutschlandfunk. Zudem bestehe die Gefahr, dass Nordkorea einen Keil in das Verhältnis zwischen Seoul und den USA treibe.



Die Phase der Entspannung folgt einer langen Zeit der scharfen Konfrontation. So hat Nordkorea mehrfach Raketen getestet und im vergangenen Herbst auch wieder einen Atomversuch unternommen. Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump lieferten sich zudem wiederholt Wortgefechte über die Medien, in denen sie sich gegenseitig beschimpften. Zuletzt beharrte Trump darauf, dass sein eigener Atomknopf größer sei als der von Kim. Die New York Times legte allerdings dar, dass es gar keinen "Knopf" ("button") im eigentlichen Sinne gibt.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.