US-Präsident Trump hat seine grundsätzliche Bereitschaft zu einem Gespräch mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un erklärt.

Er hätte kein Problem damit, per Telefon mit Kim zu reden, sagte Trump vor Journalisten in Camp David. Der Präsident begrüßte zudem die anstehenden Gespräche zwischen Nord- und Südkorea. Es sei zu hoffen, dass dabei etwas herauskomme, was über die Olympischen Spiele hinausgehe.



Vertreter beider koreanischer Staaten wollen am Dienstag im Grenzort Panmunjom unter anderem über eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang beraten.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.