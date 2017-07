Die USA und China haben ihre Forderung nach einer atomwaffenfreien Zone auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt.

Die Präsidenten Trump und Xi Jinping hätten ihr gemeinsames Bekenntnis in einem Telefonat erneuert, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Darin habe Trump von einer wachsenden Bedrohung durch Nordkoreas Raketenprogramm gesprochen. Bereits vor gut einer Woche hatte die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua Einzelheiten aus einem gemeinsamen Dokument beider Länder bekannt gegeben. Demnach sollen Süd- und Nordkorea vollständig, nachprüfbar und unwiderruflich von Kernwaffen befreit werden. In dem Konflikt mit Nordkorea solle auf Dialog und Verhandlungen gesetzt werden.



Trump hatte China wiederholt aufgefordert, mehr Druck auf das mit Peking verbündete Regime in Pjöngjang auszuüben.