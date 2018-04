An der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea kommt es morgen zu einem Treffen der Präsidenten Kim und Moon.

Moons Büro teilte mit, der südkoreanische Präsident werde Kim an der Grenze in der entmilitarisierten Zone in Empfang nehmen. Es wird das erste Mal seit Kriegsende vor 65 Jahren sein, dass ein nordkoreanischer Machthaber südkoreanischen Boden betritt (Audiolink). Bei den Gesprächen im Grenzort Panmunjom soll es vorrangig um einen Abbau der militärischen Spannungen zwischen den beiden Nachbarländern und das nordkoreanische Atomprogramm gehen. Außerdem sind einige symbolische Gesten geplant: Unter anderem wollen die beiden Präsidenten gemeinsam einen Baum pflanzen, mit Erde aus beiden Ländern.



Der Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, Richter, warnte vor zu hohen Erwartungen. Richter sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), beide Seiten verstünden unter Denuklearisierung nicht das Gleiche. Moon und US-Präsident Trump wollten, dass der Norden seine Atomwaffen abgibt und sein Atomprogramm sofort beendet. Dem Norden schwebe eher ein langsamer Prozess vor, wie er auch mit dem Iran vereinbart worden sei.



Dennoch, so Richter, sei das Treffen nicht nur Symbolik, sondern ein erster wichtiger Mosaikstein. Er verwies darauf, dass im Gegensatz zu früheren Gipfeltreffen beide Präsidenten noch am Beginn ihrer Regentschaft stünden. Das könne dazu führen, dass man in die Zukunft schaue. Die Treffen zwischen Kim und Moon sowie zwischen Kim und Trump könnten deshalb entscheidende Schritte sein zu einem möglichen Durchbruch, der aber nicht sofort zu erwarten sei. Ein Treffen des US-Präsidenten mit Kim ist für Ende Mai oder Anfang Juni geplant.



Richter sagte, in Seoul herrsche Euphorie. Die Kehrtwende des Nordens habe viele überrascht. Südkoreas Präsident Moon ernte damit die Früchte seiner Dialogbereitschaft. Aber auch die Sanktionen hätten Wirkung gezeigt, weil sie erstmals konsequent umgesetzt worden seien, auch von China. Und schließlich habe vermutlich Trumps Unberechenbarkeit zu einem Umdenken beigetragen. Über den früheren US-Präsidenten Obama habe man in Nordkorea gespottet, weil er letztendlich nicht gehandelt habe. Trump dagegen könne man nicht einschätzen.

