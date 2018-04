Vor dem Hintergrund der jüngsten Annäherung im koreanischen Konflikt reist der chinesische Außenminister Wang Yi am Mittwoch nach Nordkorea.

Er besuche auf Einladung Pjöngjangs seinen Amtskollegen Ri Jong Ho, teilte die chinesische Regierung mit. Es ist der seit Jahren ranghöchste Besuch eines Chinesen in Nordkorea.



In der vergangenen Woche waren Südkoreas Präsident Moon Jae In und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un zu einem Treffen an der Grenze zusammengekommen und hatten erklärt, einen Friedensvertrag anzustreben. In den kommenden Wochen will Kim auch mit US-Präsident Trump zusammenkommen.

