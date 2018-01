Mit Blick auf die interkoreanischen Gespräche hat der Vorsitzende des Deutsch-Koreanischen Forums, Koschyk, die internationale Gemeinschaft zur Zurückhaltung aufgerufen.

Es werde nun darauf ankommen, dass die USA, China und Russland für ein ruhiges, vertrauensvolles Klima sorgten, sagte Koschyk im Deutschlandfunk. Denn es scheine sich um den Einstieg in substanzielle Gespräche zwischen beiden Saaten zu handeln. Als Indiz dafür verwies Koschyk unter anderem auf die hochrangige Besetzung der Delegationen. Die internationale Gemeinschaft müsse nun der südkoreanischen Seite vertrauen. Aggressionen und martialische Worte wie zuletzt von US-Präsident Trump würden nicht weiter helfen. In Anspielung darauf sagte Koschyk: "Es ist wichtig, dass dieses zarte Pflänzchen eines innerkoreanischen Dialogs nicht zertrumpelt wird."



Erstmals seit zwei Jahren sind hochrangige Diplomaten aus Nord- und Südkorea zu Gesprächen zusammengekommen. Sie trafen sich in der entmilitarisierten Zone im Grenzort Panmunjom. Die nordkoreanischen Unterhändler kündigten an, eine hochrangige Delegation zu den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang zu schicken. Der Gruppe sollten unter anderem Athleten, Vertreter des nationalen olympischen Komitees, Künstler, eine Fangruppe und Journalisten angehören. Die südkoreanischen Vertreter hätten im Gegenzug vorgeschlagen, neue Treffen zwischen getrennten koreanischen Familien zu vereinbaren, teilte die Regierung in Seoul mit.



Die Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar statt. Das Internationale Olympische Komitee will ab morgen über die Teilnahme Nordkoreas an den Wettbewerben entscheiden.