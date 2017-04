Die USA verlegen im Westpazifik einen Marine-Kampfverband in die Nähe der Koreanischen Halbinsel.

Damit wolle man Präsenz zeigen, teilte das US-Pazifikkommando mit. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Ein Flugzeugträger habe Singapur bereits verlassen. Die Einheit mit weiteren Kriegsschiffen und Zerstörern ist seit Anfang Januar zur Teilnahme an Manövern und Patrouillenfahrten im Westpazifik eingesetzt.



Nordkoreas jüngste Raketentests und sein Atomwaffenprogramm verstärkten die Spannungen in der Region. Nach Angaben des Weißen Hauses vereinbarten US-Präsident Trump und Südkoreas Interims-Präsident Hwang Kyo Ahn in einem Telefonat eine enge Abstimmung. Ohne konkrete Maßnahmen zu nennen hatte Trump zuvor erklärt, die USA seien notfalls zu einem Alleingang bereit, sollte China im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm nicht den Druck auf Pjöngjang erhöhen.