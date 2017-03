Korruption in Brasilien

In Brasilien hat Generalstaatsanwalt Janot beim Obersten Gerichtshof Strafermittlungen gegen 83 Abgeordnete und Minister wegen Korruptionsverdacht beantragt. Wie er in Brasilia mitteilte, entstanden die Anschuldigungen auf Basis der Aussagen von 77 aktuellen und ehemaligen Managern des Baukonzerns Odebrecht.

Über Namen und Details könne noch keine Auskunft erteilt werden. An den Ermittlungen sind 116 Staatsanwälte beteiligt.



Der Odebrecht-Konzern soll, um an Aufträge zu kommen, in insgesamt zwölf Ländern Lateinamerikas und Afrikas Schmiergelder von umgerechnet 735 Millionen Euro bezahlt haben. Der ehemalige Chef Marcelo Odebrecht ist zu 19 Jahren Haft verurteilt worden.