Angesichts des Berichts einer Untersuchungskommission über mögliche Korruption im Europarat gibt es den Ruf nach Konsequenzen.

Der SPD-Europaratsabgeordnete Schwabe forderte die CDU-Bundestagsabgeordnete Strenz zur Abgabe ihres Mandats auf. Strenz saß bis 2017 in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Schwabe sagte im Deutschlandfunk, sie verweigere die Aufklärung. Strenz wird in dem Bericht vorgehalten, dass sie über Umwege Geld aus Aserbaidschan angenommen habe. Auch andere Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung werden in der Untersuchung genannt.



Der Europarat hat unter anderem die Aufgabe, über die Einhaltung der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten zu wachen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.