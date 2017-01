Korruption Transparency International beklagt Zunahme

Korruption bleibt ein weltweites Problem (dpa / picture-alliance)

Die Korruption hat nach Einschätzung von Transparency International im vergangenen Jahr weltweit zugenommen.

Es gebe mehr Länder, in denen sich die Lage 2016 verschlechtert habe, als solche, die sich verbessert hätten, schreibt die Organisation in ihrem jährlichen Korruptions-Ranking. In 69 Prozent der insgesamt 176 untersuchten Länder sei das Problem sehr groß.



Die Länder mit der niedrigsten Korruption sind Dänemark, Neuseeland und Finnland. Deutschland liegt auf Platz zehn. Am meiste Bestechung und Bestechlichkeit gibt es im öffentlichen Sektor in Somalia und im Südsudan. Die deutlichste Verschlechterung wurde in Katar dokumentiert.