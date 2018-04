In der Korruptionsaffäre beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat der Parlamentarische Staatssekretär Mayer eine rückhaltlose Aufklärung angekündigt.

Mayer sagte im Bundestag, aktuell würden alle Asylverfahren überprüft, an denen die beschuldigte Leiterin der Bremer Außenstelle oder zwei verdächtigte Kanzleien aus Niedersachsen beteiligt waren. Es handele sich um mehr als 4.500 Verfahren. Anerkennungsbescheide würden gegebenenfalls aufgehoben. In anderen BAMF-Außenstellen seien keine Manipulationen festgestellt worden, sagte der CSU-Politiker. Es würden nun auch die Arbeitsabläufe in der Asylbehörde überprüft.



Vertreter der FDP kritisierten im Bundestag einen mangelnden Aufklärungswillen im BAMF. Dem zuständigen Ausschuss liege noch nicht einmal ein schriftlicher Bericht vor. Die AfD hatte zuvor die Auflösung des Bundeamtes in seiner jetzigen Form gefordert.

