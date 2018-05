Die neue Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ist Medienberichten zufolge versetzt worden.

Josefa Schmid werde ab sofort im bayerischen Deggendorf eingesetzt, melden Radio Bremen und die "Passauer Neue Presse". Gestern war bekannt geworden, dass Schmid die BAMF-Zentrale in Nürnberg beschuldigt, Hinweise auf unrechtmäßig erteilte Asylbescheide in Bremen lange ignoriert zu haben. Schmid hatte nach ihrem Amtsantritt einen entsprechenden Brief an das Bundesinnenministerium geschrieben.



Den Berichten zufolge wehrt sie sich gegen ihre Versetzung mit einem Eilantrag beim Bremer Verwaltungsgericht.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.