Klappe, Korruptionsregister die Dritte. So müsste ein Making off für die neue Folge "Die unendliche Geschichte des Korruptionsregisters" beginnen, die Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries mit dem neuen Referentenentwurf zur Einführung des Wettbewerbsregisters in dieser Woche eingeleitet hat. Aber man muss gar kein Hellseher sein, um zu erahnen, dass auch die vierte Folge mit dem Ende der der Legislaturperiode wieder einmal im Nirwana verschwinden wird, wie wir das bislang schon dreimal mit Abspann erleben konnten.

2002 hatte die rot-grüne Bundesregierung einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht. Der scheiterte an der Mehrheit der unionsgeführten Bundesländer im Bundesrat. Ein weiterer Versuch konnte wegen des vorzeitigen Endes der rot-grünen Bundesregierung und dem Wechsel zur ersten Großen Koalition nicht zu Ende gebracht werden. Das erste Merkel-Kabinett hat trotz Beteiligung der SPD das Thema nicht mehr ernsthaft weiter verfolgt und Anträge der Grünen, die sich ein solches Register schon seit über einen Jahrzehnt fordern, abblitzen lassen.

Union sprach früher von öffentlichem Pranger

2012, also zu Zeiten der schwarz-gelben Koalition, legten die Grünen einen Gesetzentwurf zur Einrichtung eines Registers über unzuverlässige Unternehmen vor, der bei einer Expertenanhörung weitgehend begrüßt wurde. Doch auch damals scheiterte der Versuch an der der schwarz-gelben Mehrheit im Bundestag. Die Union wehrte sich dagegen und sprach von einem öffentlichen Pranger. Seit dem herrscht Funkstille.

Aber nein, ganz ruhig war es nicht. Bereits im Jahr 2014, also vor nunmehr gut drei Jahren, haben die Justizminister der Länder die amtierende Bundesregierung aufgefordert, ein solches Register auf den Weg zu bringen. Und weil man auf zwei Beinen besser steht als auf einem, haben es ein halbes Jahr später auch die die Wirtschaftsminister der Länder auf ihrer Konferenz getan. Denn in der Zwischenzeit haben mehrere Bundesländer selbst schon ein solches Register eingeführt, um bei der öffentlichen Auftragsvergabe die Spreu vom Weizen trennen zu können.

Es gab genügend Zeit für einen wasserfesten Entwurf

Die Große Koalition hätte also genügend Zeit gehabt, um einen wasserfesten Gesetzentwurf vorzubereiten und auch durchzusetzen. Jetzt soll das alles wieder wenige Monate vor der nächsten Bundestagswahl geschehen. So will es zumindest die SPD. Aus der Union gibt es noch keine ernstzunehmende Stellungnahme dazu. Und angesichts der vielen Parallelen mit früheren Versuchen liegt die Vermutung nahe, dass auch dieser Versuch ins Leere läuft. Es sei denn, Union und SPD beweisen in den verbleibenden fünf Monaten noch das Gegenteil.

