Die Bundesregierung hat den Airbus-Konzern aufgefordert, den Korruptionsverdacht aufzuklären.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin sagte, solchen Vorwürfen müsse grundsätzlich intensiv nachgegangen werden. Die Bundesregierung erwarte, dass Airbus vollumfänglich mit den jeweils zuständigen Behörden kooperiere. Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern hatte wegen Korruptionsverdachts Selbstanzeige erstattet. Airbus-Chef Enders warnte die Belegschaft bereits vor schwerwiegenden Folgen. - Die britische Anti-Korruptionsbehörde geht seit 2016 dem Verdacht auf Betrug, Bestechung und Korruption bei Geschäften der zivilen Luftfahrtsparte nach. Auch die französische Finanz-Staatsanwaltschaft führt dazu eine Untersuchung.



Deutschland, Frankreich und Spanien halten zusammen eine Sperrminorität an der Airbus-Gruppe. Über die Gesellschaft zur Beteiligungsverwaltung (GZBV) ist Deutschland mit 11,1 Prozent an Airbus beteiligt. Darin haben Bundesländer mit Airbus-Standorten und die Staatsbank KfW ihre Anteile gebündelt.