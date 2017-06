Der Politikberater Gerald Knaus hat erneut schwere Vorwürfe gegen den Europarat und den Vorsitzenden der EVP-Fraktion Axel Fischer erhoben.

Knaus sagte im Deutschlandfunk, der Europarat habe jahrelang systematische Bestechung seitens der aserbaidschanischen Regierung geduldet und damit "seine Seele an ein autokratisches Regime verkauft". Dem CDU-Politiker Fischer warf Knaus vor, sich erst spät und trotz einer Aufforderung von Bundestagspräsident Lammert nur halbherzig für eine Aufklärung der Korruptionsvorwürfe einzusetzen. Fischer selbst wollte sich im Dlf nicht zu den Vorwürfen äußern.



Knaus ist Mitgründer des angesehenen Think Tanks European Stability Institute (ESI). Das ESI hatte bereits 2012 einen ersten Bericht über Korruption beim Europarat veröffentlicht. Die Arbeit einer unabhängigen Untersuchungskommission hatte bisher kaum Konsequenzen. Der SPD-Politiker Frank Schwabe, der seit fünf Jahre in dem Gremium mitarbeitet, sagte dem Dlf, er habe den Eindruck, "dass es nicht um den Schutz der Menschenrechte geht, sondern um den Schutz von Regierungen, die Menschenrechte missachten".