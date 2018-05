Der Präsident des ghanaischen Fußballverbandes ist in seiner Heimat wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden.

Kwesi Nyantakyi wurde nach seiner Rückkehr aus dem Ausland am Flughafen von Accra in Gewahrsam genommen und verhört. Danach kam er gegen Kaution auf freien Fuß. Er ist auch Vizepräsident des afrikanischen Fußball-Verbands und Mitglied des FIFA-Rats, des Strategie-Gremiums des Weltfußballverbandes.



Die Vorwürfe gegen Nyantakyi gründen auf einer noch nicht ausgestrahlten Fernseh-Dokumentation. Die Autoren hatten Geschäftsleuten gegen Geldzahlungen Zugang zum Präsidenten und zu hohen Regierungsmitgliedern versprochen. Nachdem er den Film gesehen hatte, wies Ghanas Präsident Akufo-Addo die Polizei an, gegen den Fußball-Funktionär zu ermitteln.

