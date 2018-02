In Korsika haben tausende Menschen für mehr Autonomie von Frankreich demonstriert.

Sie forderten in der Inselhauptstadt Ajaccio unter anderem, dass Korsisch als offizielle Sprache neben dem Französischen anerkannt wird. Die Regionalregierung betont, dass sich der Protest nicht gegen die Regierung in Paris richte und man keine Abspaltung wolle wie in Katalonien in Spanien.



Frankreichs Staatspräsident Macron besucht Korsika am kommenden Dienstag. Die separatistische Befreiungsfront FLNC, die viele Jahre gewaltsam gekämpft hatte, hat 2014 ihre Waffen niedergelegt.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.