Die größte und teuerste EU-Vertretung im Ausland, die sogenannte EULEX-Missin im Kosovo, wird ihre Arbeit weitgehend einstellen.

In einer Mitteilung der Regierung in Pristina heißt es, das Mandat solle nach dem 15. Juni lediglich eine beratende Tätigkeit umfassen. EULEX war vor zehn Jahren mit der Unabhängigkeit des fast nur noch von Albanern bewohnten Kosovos ins Leben gerufen worden. Richter, Staatsanwälte, Polizisten und Verwaltungsexperten aus den EU-Mitgliedsländern sollten helfen, rechtsstaatliche Strukturen in dem Land aufzubauen. Daneben standen unter anderem der Kampf gegen die Korruption sowie die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen während des Bürgerkrieges Ende der 90er Jahre im Vordergrund. Kritiker hatten EULEX vorgeworfen, wenig effektiv gewesen zu sein.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.