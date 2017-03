Das Kosovo setzt die von der EU-vermittelten Gepräche mit Serbien bis auf weiteres aus.

Das beschloss das Parlament nahezu einstimmig in Pristina. Die Gespräche sollen so lange blockiert werden, bis der in Frankreich festgehaltene Oppositionspolitiker Haradinaj freigelassen wird. Er war Anfang Januar auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls festgenommen worden. Serbien wirft ihm Folter und Mord an Landsleuten in den Jahren 1998 und 1999 vor.