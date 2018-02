Die Idee eines kostenlosen Nahverkehrs sorgt beim Deutschen Städte- und Gemeindebund für Skepsis.

Es handele sich um einen frommen Wunsch, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg im BR-Hörfunk. Zwar freue sich jeder Bürger, wenn er etwas nicht bezahlen müsse. Aber eigentlich sei das kurzfristig weder finanzierbar, noch organisierbar. Landsberg plädierte stattdessen für ein massives Ausbauprogramm leistungsfähiger Nahverkehrssysteme auf dem Land, aber auch in der Stadt.



Vor zwei Tagen war ein Brief von Umweltministerin Hendricks, Verkehrsminister Schmidt und Kanzleramtschef Altmaier an die EU-Kommission bekannt geworden. Darin skizzierten sie Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in deutschen Städten - unter anderem mögliche Gratis-Nahverkehrsmodelle. Getestet werden sollen diese Maßnahmen demnach in den Städten Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim.

