Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Özdemir, hat die Regierung aufgerufen, ihre Pläne für einen kostenlosen Öffentlichen Personennahverkehr zu konkretisieren.

Der Grünen-Politiker sagte der "Frankfurter Rundschau", es sei eine gute Nachricht, wenn Union und SPD das Potenzial und die Stärke des Nahverkehrs für sich entdeckten. Bisher wirke der Vorschlag aber wie eine vorschnell gezündete Blendgranate. Es blieben viele Fragezeichen, was Durchführung und Finanzierung betreffe. - Die Bundesregierung hatte die Idee eines kostenlosen ÖPNV in einem Brief an die EU-Kommission ins Spiel gebracht.



Die FDP lehnt den Vorschlag ab. Parteichef Lindner sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", mit kostenlosen Bussen und Bahnen würden Handwerker und Bauern über ihre Steuern den Beamten in der Großstadt den Transport bezahlen.

