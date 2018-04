Drei Bilder haben in dieser Woche die Fronten im Nahen Osten verdeutlicht. Das erste sollte man etwas auf sich wirken lassen: Das Treffen von Wladimir Putin, Hassan Rohani und Recep Erdogan in Ankara am Mittwoch - so sehen jetzt Friedensverhandlungen in der Region aus. Die drei Kriegstreiber in Syrien geben vor, einen Frieden verhandeln zu wollen, aber tatsächlich geht es darum, die Kriegsbeute unter sich aufzuteilen. Kein Syrer ist dabei, ob wohl es eigentlich um Syrien gehen soll, kein Amerikaner und erst recht kein Europäer. Europa und die USA haben es durch ihre zögerliche Politik bereits unter Präsident Barack Obama hingenommen, dass Iran und Russland das Schicksal Syriens bestimmen. Dem ist heute wenig entgegenzusetzen. Sie haben sich als prägende Mächte in der Region etabliert.

US-Präsident Donald Trump erwog derweil, seine Truppen aus Syrien abzuziehen. Und Bundesaußenminister Heiko Maas blieb nicht viel übrig, als diese Woche im jordanischen Flüchtlingslager die Folgen des Krieges gegen die syrische Bevölkerung zu begutachten.

Israel und Palästina - Europa hängt einer Illusion nach

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini, und damit kommen wir zum zweiten Bild, forderte angesichts der Auseinandersetzungen an der Grenze des Gaza-Streifens von Israel, dass es diese Grenze nun dauerhaft öffnen möge – wobei die Sicherheitsinteressen Israels natürlich angesprochen werden müssten. Das dürfte für Israel wie Hohn klingen – wo die Hamas gerade unverblümt zum Sturm der Grenze und zur sogenannten Rückkehr, der einst aus dem israelischen Staatsgebiet geflohenen Araber und ihrer Millionen Nachkommen bläst, also faktisch zum Ende Israels. Dazu droht an Israels nördlicher Grenze zum Libanon der nächste Krieg mit der vom Iran hochgerüsteten Hisbollah. Auch die syrische Seite der Grenze dürfte dank des russisch-iranischen Vormarschs demnächst die Hisbollah kontrollieren. Israel hat also nur ein Ziel, zu zeigen, dass es jede Grenzverletzung im Ansatz vereiteln wird.

Mogherinis Äußerung verrät, dass Europa offenbar immer noch der Illusion nachhängt, dass es nur einen Friedensschluss zwischen Israel und Palästinensern geben müsse, um die Region zu befrieden. Dass dem nicht so ist, zeigten – das dritte Bild der Woche – der Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in den USA und seine Äußerungen in einem Interview mit dem Magazin "The Atlantic". Die Israelis hätten wie auch die Palästinenser das Recht, in einem eigenen Staat zu leben, sagte er – wohlwollend ausgelegt ist das die Anerkennung des Existenzrechts Israels. Ganz neu ist das zwar nicht. Der mittlerweile verstorbene König Abdullah hatte sich schon 2002 ähnlich geäußert.

Kronprinz: Israelis haben Recht auf eigenes Land

Aber Prinz Salman zeigt damit, dass es nicht die Palästinenser sind, die ihn und die arabischen Bruderstaaten angeblich so brennend interessieren. Und auch Frieden ist nicht sein Antrieb. Stattdessen sucht Salman den Schulterschluss mit Israel und den USA, um gemeinsam vor allem dem erstarkten Iran etwas entgegenzusetzen. Sicherheitspolitische Absprachen zwischen Saudis und Israelis gibt es bereits. Aber nun spricht Salman auch offen davon, dass es in zehn bis 15 Jahren einen Krieg mit Teheran geben könne.

Der saudische Kronprinz Salman spricht dem Staat Israel ein Existenzrecht zu (imago)

Nicht zu vergessen: Im Mai will Donald Trump entscheiden, ob er das Atomabkommen mit dem Iran scheitern lassen wird oder nicht. Die Europäer tun gut daran, das Abkommen zu verteidigen. Niemandem wäre geholfen, wenn die Iraner nun auch noch ihr Atomprogramm revitalisieren würden. Nur wird das allein nicht reichen. Es wäre auch gut sich einzugestehen, dass die Hoffnungen, die einst mit dem Abkommen einhergingen, dass nämlich eine Einigung mit dem Iran in Atomfragen auch mehr Kooperation in der Regionalpolitik mit sich bringen würde, grotesk verfehlt waren.

Iran hat seither eine rücksichtslose Expansionsstrategie gefahren und seine Präsenz vor allem in Syrien erheblich verstärkt. Saudi-Arabien hält mit seiner Strategie dagegen. Ein blutiger Stellvertreterkrieg der beiden tobt bereits im Jemen. Die ernüchternde Lage ist die: Die Geschicke der Region sind Russland und Iran auf der einen, und einem – wie er sich selbst rühmt – unberechenbaren Trump auf der anderen Seite überlassen. Dagegen sollte Europa sich positionieren. Wohl mit seinem Einsatz für das Atomabkommen. Aber auch mit einer klareren Kante gegen die expansionistische Politik in Teheran.