CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hat der AfD vorgeworfen, Antisemitismus in die Parlamente zu tragen.

Alte Nazis, Neonazis und Rechtspopulisten sähen den Menschen nicht in seiner Würde als Individuum. Diese Leute seien eine Bedrohung für jüdisches Leben in Deutschland, heißt es in einem Gastbeitrag Kramp-Karrenbauers für die Zeitung "Bild am Sonntag". In der AfD gebe es an allen Ecken und Enden Antisemitismus. Die Generalsekretärin prangerte zugleich den Antisemitismus an, der unter dem Deckmantel der Israel-Kritik daherkomme. Linke und linksextreme Antisemiten sprächen von vermeintlich legitimer Israelkritik, verneinten jedoch das Existenzrecht Israels. Aktivisten hätten die Devise "Kauft nicht bei Juden" in linken Kreisen salonfähig gemacht, meinte Kramp-Karrenbauer.



Sie forderte, dass sich Politik und Gesellschaft verstärkt um das Thema Antisemitismus kümmern müssten. Judenfeindlichkeit werde beispielsweise in Moscheen gepredigt, laufe über Fernsehbildschirme sowie in Youtube-Clips und werde auf Schulhöfen gelebt.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.