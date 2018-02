Die saarländische Ministerpräsidentin und nominierte Generalsekretärin der CDU, Kramp-Karrenbauer, sieht es als Aufgabe, den Bestand von Volksparteien auch für die Zukunft zu sichern.

Man dürfe nicht den Weg hin zu personenbezogenen Sammelbewegungen gehen wie in anderen Ländern Europas, sagte Kramp-Karrenbauer im Deutschlandfunk. Zu ihrem Wechsel von einem Minister- in ein Parteiamt meinte sie, in einer Zeit, in der das gesamte politische System in Bewegung gekommen sei, sei es richtig, sich in den Dienst einer Partei zu stellen. Man dürfe nicht nur von anderen erwarten, Verantwortung zu übernehmen.



Kramp-Karrenbauer stellt sich kommenden Montag auf einem Sonderparteitag zur Wahl. Bundeskanzlerin Merkel hatte die 55-Jährige gestern offiziell für den Posten der Generalsekretärin vorgeschlagen und damit im Präsidium breite Unterstützung gefunden. Neuer Ministerpräsident des Saarlands soll der CDU-Fraktionschef im Landtag, Hans, werden.



Der Vorsitzende der Jungen Union, Ziemiak, forderte weitere Schritte zur Erneuerung der Partei. Kramp-Karrenbauer sei genau die richtige Frau für dieses Amt in dieser schwierigen Zeit, sagte Ziemiak im ARD-Fernsehen. Allerdings genüge dieser Schritt alleine nicht. Man brauche auch neue Gesichter im Kabinett und in der Fraktion. Ziemiak betonte, es gehe nun darum, die inhaltliche Debatte in der Union voranzutreiben und die unterschiedlichen Flügel darzustellen.

