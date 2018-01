Saarlands Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hat die Forderung der SPD zurückgewiesen, die Ergebnisse der Sondierungsgespräche zu überarbeiten. Sie könne sich nicht vorstellen, dass die SPD bei Null anfangen wolle, sagte die CDU-Politikerin der Zeitung "Bild am Sonntag".

Denn das hieße, dass man auch Vereinbarungen wie die Grundrente und das Bildungspaket wieder kippen würde. Zugleich räumte sie ein, dass etwa in der Gesundheitspolitik Probleme gelöst werden müssten. So sei es notwendig, die Wartezeiten für Patienten zu verkürzen. Eine Angleichung der Ärztehonorare für Kassen- und Privatpatienten lehnte sie ab. Das wäre eine Bürgerversicherung ohne diesen Namen, meinte Kramp-Karrenbauer.



Die Koalitionsverhandlungen werden heute in der CDU-Parteizentrale in Berlin fortgesetzt. Nach den Beratungen der Arbeitsgruppen kommen am Nachmittag erneut die Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Schulz zusammen, um Zwischenergebnisse zu erörtern und den weiteren Fahrplan zu besprechen.

