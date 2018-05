Bundesgesundheitsminister Spahn will an der elektronischen Gesundheitskarte festhalten.

Der CDU-Politiker sagte der "Süddeutschen Zeitung", die Milliarde sei nicht umsonst investiert worden. Wie das Blatt weiter berichtet, stellte sein Ministerium in einem Brief an die Spitzenverbände der Krankenkassen und Ärzte klar, dass das Projekt trotz zahlreicher Spekulationen um seine Zukunft fortgesetzt werde. Bundeskanzlerin Merkel soll Spahn freie Hand gegeben haben, bei Bedarf die Karte zu stoppen. - Auch nach 14-jährigen Beratungen ist es bisher nicht gelungen, das Projekt umzusetzen. Die elektronische Gesundheitskarte soll den sicheren Austausch von Patientendaten zwischen Ärzten, Kliniken und Pflegeheimen ermöglichen. Auch die Patienten selbst sollen Zugang zu den Informationen bekommen.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.