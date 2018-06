Krankenhäuser auf der Intensivstation Muss Gesundheit wirtschaftlich sein?

In deutschen Krankenhäusern fehlen mehr als 160.000 Mitarbeiter. Viele Ärzte fühlen sich überarbeitet, haben zu wenig Zeit für ihre Patienten. Eine Pflegekraft muss sich im Schnitt um zehn Patienten kümmern – so viele, wie in keinem anderen europäischen Land.

Von Judith Dauwalter

