Die AOK hat eine stärkere Spezialisierung der Krankenhäuser gefordert, um die Behandlungsqualität und die Versorgung der Patienten zu verbessern.

In ihrem Krankenhausreport führt das Wissenschaftliche Institut der AOK unter anderem die Versorgung von Darmkrebspatienten an. Demnach belegen Studien bessere Langzeitüberlebensraten für Patienten, die in zertifizierten Zentren behandelt wurden. Auch bei Eingriffen wie Hüftgelenksoperationen zeigten Untersuchungen, dass ein Patient umso seltener innerhalb eines Jahres erneut operiert werden müsse, je häufiger die Klinik den Eingriff durchführe. Durch eine stärkere Spezialisierung der Kliniken würde sich der mittlere Anfahrtsweg nach den Berechnungen der Kasse zwar von acht auf 16 Kilometer verdoppeln. Für das Ziel einer besseren Versorgung hält die AOK dies aber für vertretbar.



Der Chef des AOK-Bundesverbandes, Litsch,plädierte zudem für mehr , Kliniken mit mehr als 500 Betten sollten künftig nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel in der Krankenhauslandschaft bilden.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.