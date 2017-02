Natürlich wäre es besser, wenn wir in Deutschland ein Netzwerk von Krankenhäusern hätten, in dem jeder Patient jederzeit auf die Experten stößt, die er für seine spezifische Krankengeschichte braucht. Wo die Patienten Ärzten begegnen, die in ihrem Berufsleben soviel Erfahrungen gesammelt haben, dass sie sich von kompliziertesten Fällen nicht aus der Ruhe bringen lassen und jeweils das bestmögliche für die Versorgung tun.

Nichts anderes impliziert der neue Krankenhausreport und die Forderung der Allgemeinen Ortskrankenkassen nach weiteren und stringenteren Mindestmengenregelungen. Dass also für schwere Erkrankungen diejenigen Ärzte und Krankenhäuser bevorzugt werden sollen, wo die gleiche oder zumindest ähnliche Behandlung zigfach im Jahr durchgeführt wird und nicht bloß einige wenige Male.

Ganz andere Versorgungslage auf dem Land

Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis ist das eine empirisch belegbare Tatsache, dass Übung den Meister macht. In Großstädten und in Ballungsräumen mit einer guten Krankenhausdichte, kann man sich diese Spezialisierung noch gut vorstellen. Heute erst hat eine Berliner Tageszeitung eine Liste mit den Krankenhäusern veröffentlicht, die in Berlin für schwere Erkrankungen empfehlenswert sind, weil dort die Fachleute mit der entsprechenden Praxiserfahrung sitzen.

Genau das aber nutzt den Patienten im Allgäu oder in der friesischen Marsch wenig. Auf dem Land sieht es mit der Versorgung ganz anders aus. Da ist man froh, wenn das Kreiskrankenhaus zumindest noch die Grundversorgung abdecken kann. Da kann es die Spezialisierung nicht in dem gleichen Maß geben, wie dies in Städten oder Ballungsräumen möglich ist.

Etwas anders kommt hinzu. Die Betreuung schwerkranker Patienten spielt nach allen Erfahrungen auch eine wichtige Rolle. Ihnen nutzt es wenig, wenn die Familie und Angehörige kaum kommen können, weil die Klinik weit entfernt liegt. Da braucht es intelligentere Lösungen als reine Mindestmengen. Da braucht es eine Verknüpfung von regionalen Basiskrankenhäusern für die Vor- und Nachbereitung komplizierter Behandlungen mit den Spezialkliniken in den Ballungsräumen, um das erhebliche Stadt-Land-Gefälle zu überwinden.

Politik muss für angemessene Versorgungsstrukturen sorgen

All das könnte möglich sein, wenn es dafür auch sinnvolle ökonomische Strukturen geben würde. Aber die sind in dem bisherigen Bewertungs- und Entgeltsystem nicht wirklich vorgesehen. Darüber hinaus haben wir es mit keiner einheitlichen Krankenhauslandschaft zu tun. Die großen Konzerne stehen untereinander im Wettbewerb und da möchte natürlich jeder ein Stück vom Kuchen abbekommen. Die Logik der Kassen, die ein Interesse an effizienten und wirtschaftlichen Strukturen haben, ist also nicht unbedingt die der Krankenhäuser, die untereinander im Wettbewerb stehen.

Das darf die Politik jedoch nicht davon abhalten, für sinnvolle und angemessene Versorgungsstrukturen zu sorgen. Die Argumente dafür liegen auf der Hand. Nur es fehlt der Mut die dafür notwendige Arbeitsteilung auch konsequent anzugehen. Oft genug aus falscher politischer Rücksichtnahme und nicht zum Wohle der Patienten.