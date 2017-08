In Deutschland werden nach Berechnungen der Techniker Krankenkasse deutlich mehr Anti-Depressiva verschrieben.

Wie die TK mitteilt, erhielt im vergangenen Jahr statistisch gesehen jeder Beschäftigte für durchschnittlich zwei Wochen Anti-Depressiva. Die Menge hat sich den Angaben zufolge damit seit 2007 verdoppelt. Frauen werden die Präparate öfter verschrieben als Männern, bei Männern steigt dagegen die Menge schneller an. Der Studie zufolge fühlen sich inzwischen 43 Prozent der Beschäftigten abgearbeitet und verbraucht. Zudem gab jeder Vierte an, dass der Stress schon so ungesund geworden sei, dass die üblichen Ausgleichsstrategien nicht mehr ausreichten.