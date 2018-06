Die gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr mehr als 3.300 Behandlungsfehler in Kliniken und Arztpraxen festgestellt.

Wie der Medizinische Dienst der Kassen mitteilte, ist das ein leichter Rückgang. Im Jahr 2016 hatte es gut 3.500 Fälle gegeben. Zwei Drittel aller Vorwürfe betrafen Behandlungen in Krankenhäusern. Am häufigsten bestätigte sich ein Verdacht auf Behandlungsfehler in der Pflege, der Zahnmedizin und der Frauenheilkunde. Generell seien auch immer wieder die gleichen, vermeidbaren Fehler zu sehen: etwa im Körper vergessene Tupfer oder Verwechslungen von Patienten.



Der Medizinische Dienst der Kassen wies darauf hin, dass es keine für ganz Deutschland repräsentativen Daten zu Behandlungsfehlern gibt. Nötig sei daher eine Meldepflicht, wie für Arbeitsunfälle üblich.



