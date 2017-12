Die Zahl der gesetzlich Versicherten in Deutschland hat ein Rekordhoch erreicht.

Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf den GKV-Spitzenverband berichtete, waren Anfang dieses Monats 72,7 Millionen Menschen und damit so viele wie noch nie in der gesetzlichen Krankenversicherung. Verbandschefin Pfeiffer sagte der Zeitung, während gut 129.000 Menschen die Gesetzliche für ein privates Unternehmen verlassen hätten, seien mehr als 130.000 den umgekehrten Weg gegangen. Bei den anstehenden Sondierungen von Union und SPD gehört das Thema Bürgerversicherung zu den zentralen Streitpunkten.



Der GKV-Spitzenverband forderte die Politik auf, die gute Finanzlage zu Strukturreformen zu nutzen. Kliniken und niedergelassene Ärzte müssten für die Versorgung der Patienten arbeiten, anstatt sich zu streiten, wer am meisten Geld von den Beitragszahlern bekomme. Die GKV-Vorstandsvorsitzende Pfeiffer sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Strukturen müssten sich nach den Patienten richten und nicht umgekehrt. Zugleich bekräftigte Pfeiffer ihre Kritik daran, dass die gesetzlichen Krankenkassen zu wenig Geld vom Staat bekämen, um Empfänger von Leistungen nach Hartz IV medizinisch zu versorgen.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.