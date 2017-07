Die von den gesetzlichen Krankenkassen erhobenen Zusatzbeiträge werden im kommenden Jahr voraussichtlich nicht steigen.

Das meldet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Angaben der Kassen. Demnach gab die AOK als Grund dafür die positive Entwicklung der Finanzsituation an. Der Chef der Techniker Krankenkasse, Baas, verwies in der F.A.Z. auf die - Zitat - "hervorragende Konjunktur und gute Mitgliederentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung". Die Zusatzbeiträge werden nur von den Arbeitnehmern aufgebracht.