Die gesetzlichen Krankenkassenbeiträge in Deutschland sollen im kommenden Jahr leicht sinken.

Gesundheitsminister Gröhe legte den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz für 2018 auf 1,0 Prozent fest, wie sein Ministerium in Berlin mitteilte. Bisher liegt er bei 1,1 Prozent.



Das bedeutet für die gesetzlich Krankenversicherten, dass sie ab Januar im Durchschnitt 15,6 Prozent vom Bruttolohn an die Krankenkassen zahlen. Bisher sind es 15,7 Prozent. Legt man den Mittelwert der Bruttolöhne in Deutschland zugrunde, dann sparen die Versicherten dadurch gut drei Euro pro Monat.



Der Zusatzbeitrag wird seit 2015 erhoben und muss von den Arbeitnehmern allein getragen werden. Mit dieser Maßnahme sollten die Lohnnebenkosten gesenkt und die Arbeitgeber entlastet werden. Angesichts guter Konjunkturdaten fordern Politiker von SPD, Grünen und Linken, den Zusatzbeitrag auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufzuteilen.