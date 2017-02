Krawalle bei ägyptischen Fußballspiel Gericht bestätigt Todesurteile

Es waren die blutigsten Krawalle in der ägyptischen Geschichte: vor gut fünf Jahren starben in einem Stadion in der Hafenstadt Port Said 74 Menschen. Jetzt sind zehn Todesurteile gegen vermeintliche Anstifter bestätigt worden.

Von Jürgen Stryjak