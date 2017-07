Wer in der "weltoffenen Stadt Hamburg" einen G20-Gipfel will, muss Proteste und Demonstrationen dagegen zulassen, auch mit internationaler Beteiligung. Wenn trotz des Einsatzes von weit mehr als 20.000 Polizistinnen und Polizisten, Hunderte von ihnen verletzt werden, wenn es zu andauernden Straßenschlachten, massiver Sachbeschädigung und der Plünderung von Läden kommt, lässt sich die Diskussion über diesen Einsatz nicht verbieten. Niemand gibt Straftätern recht, bloß weil er die Polizeiführung kritisiert. Einige Politiker hatten das tatsächlich behauptet.

Die Schuld an der Gewalt liegt selbstverständlich bei den Gewalttätern, trotzdem hat die Einsatzleitung der Hamburger Polizei Fehler gemacht. So steckt das hohe Risiko unkontrollierbarer Eskalation darin, einen Demonstrationszug zu stoppen, obwohl er sich erst kurz zuvor in Bewegung gesetzt hat. Die Polizei versuchte Vermummte von nicht vermummten Demonstranten zu trennen, ließ Hunderten aus dem Schwarzen Block aber die Möglichkeit auszuweichen, also steine- und flaschenwerfend das Weite zu suchen. Jedem erfahrenen Polizisten dürfte klar gewesen sein, dass dies ein entscheidender Moment war. Gewaltbereite hatten wie üblich einen Anlass gesucht, um gewalttätig zu werden und ihn jetzt gefunden.

Dass die Hamburger Einsatzleitung fragwürdige Entscheidungen traf, wurde auch Stunden später deutlich, als sie Sonder-Einsatz-Kommandos anforderte, um ein paar Deutsche und Russen vom Dach eines Hauses zu holen, weil sie Steine und offenbar auch Molotowcocktails herunterwarfen.

Eine kühne Idee

In dieser Situation SEKs einzusetzen ist eine kühne Idee. Deutsche Beamte und offensichtlich auch deren österreichische Kollegen der Sondereinheit Cobra rückten an. Ihre Aufgabe hatte eigentlich darin bestanden, für den Schutz der Gipfelteilnehmer zu sorgen und dafür waren sie ausgerüstet.

Was wäre passiert, wenn einer von ihnen, sein Sturmgewehr eingesetzt, also geschossen hätte? Polizei-Hundertschaften, die oft mehr Erfahrung mit gewalttätigen Ausschreitungen haben, können flexibler und abgestuft reagieren und müssen nicht mit Schnellfeuer-Gewehren durch Treppenhäuser rennen – das sind ohnehin Waffen, die für diese Umgebung und diesen Einsatz ungeeignet sind.

Dass Gewalttäter auf ein Hausdach klettern, wenn das Gebäude nicht gesichert ist und noch dazu ein Baugerüst zur Verfügung steht, damit muss jeder Polizei-Einsatzleiter rechnen und leider auch damit, dass diese Männer von dort oben Steine werfen.

Ein Treffen als Garant für mediale Aufmerksamkeit

Die Täter nahmen den möglichen Tod von Polizisten oder Passanten dabei in Kauf. Man sollte sie nicht einmal mehr "Demonstranten" oder "Autonome" nennen. Mit dem Protest gegen G20 haben sie weniger zu tun, als Hardcore-Hools mit einem Fußballspiel.

Das eigentliche Anliegen der Demonstranten interessiert eine große Gruppe von Gewalttätern immer weniger. Hamburg war für sie ein Treffpunkt, der Gipfel war nur Garantie dafür, dass die Krawalle von internationalen Medien in die Weltöffentlichkeit übertragen wurden.

Und das geht auch abseits von Demonstrationszügen: Fernsehkameras und Fotografen sind überflüssig geworden, brennende Autos oder den Sturm auf Supermärkte dokumentieren die Täter notfalls einfach selbst. Das heißt, dass sich nicht mehr absehen lässt, wo Krawalle ausbrechen, wenn solche Gipfel in großen Städten angesetzt werden. Das ist eine Erklärung dafür, dass die Polizei an die Grenzen ihrer Möglichkeiten geriet, obwohl in Hamburg selbst Polizisten aus dem Ausland im Einsatz waren.

Das sollte jene nachdenklich machen, die auch noch in Zukunft friedlich gegen G8, G20 oder ähnliche Treffen demonstrieren wollen. Ihren legitimen Protest soll die Polizei möglich machen, auch das ist ihre Aufgabe. Wenn die Eskalation aber immer weiter geht, wird das unmöglich werden.

Die Polizei muss durch Entschlossenheit, durch kluge Entscheidungen und eine souveräne Einsatzführung dafür sorgen, dass sie der Gewalt Herr wird. Friedliche Demonstranten sollten erkennen, dass ihr Protest in Gefahr gerät, wenn sie sich nur halbherzig oder gar nicht von Gewalttätern distanzieren.

Gerwald Herter (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Gerwald Herter ist Redakteur der Abteilung Hintergrund des Deutschlandfunks. Er studierte Geschichte und Internationale Beziehungen in München und Straßburg, arbeitete als freier Journalist, für das ARD-Fernsehen, für ARTE und verschiedene andere Medien. Nach dem Volontariat beim Bayerischen Rundfunk war er Korrespondent in Bonn, Brüssel und leitete das ARD-Studio Wien/Südosteuropa.