Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg ist ein Randalierer zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli den Boden einer Bierflasche abschlug, um das scharfkantige Geschoss auf Polizisten zu werfen. Ein Beamter wurde davon an der Hand verletzt.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.