Nach den Krawallen und sexuellen Übergriffen beim Stadtfest in Schorndorf hat der Bürgermeister der Stadt, Klopfer, Fehler eingeräumt.

Die Lage im Schlosspark sei nach Mitternacht eskaliert, sagte Klopfer im ZDF. Dies habe man so nicht erwartet. Berichte jedoch, wonach in seiner Gemeinde eine Art Ausnahmezustand geherrscht habe, seien falsch. Die Vorfälle seien - so wörtlich - kein zweites Köln und kein zweites Hamburg.



Bei dem Stadtfest in Schorndorf waren in der Nacht zu Sonntag mehrere Besucher und Polizisten angegriffen worden. Vier junge Frauen wurden sexuell belästigt.