Krawalle in Schorndorf

Nach den Krawallen und sexuellen Übergriffen beim Stadtfest in Schorndorf hat die Deutsche Polizeigewerkschaft auf die Verantwortung der Veranstalter hingewiesen.

Gewerkschaftschef Wendt sagte im Südwestrundfunk, ein Hausrecht beinhalte auch eine Hauspflicht, deshalb müssten die Kommunen und die Veranstalter mehr Geld in private Sicherheitsdienste investieren. Bei dem Stadtfest in Schorndorf waren in der Nacht zu Sonntag mehrere Besucher und Polizisten aus einer Gruppe von tausend jungen Leuten angegriffen worden. Außerdem wurden zwei junge Frauen sexuell belästigt.