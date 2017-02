Kann man im Blut des Patienten sehen, ob eine Chemotherapie oder Bestrahlung anschlägt, wie der Tumor sich verändert oder ob er weiter wächst?

- Fragen an Professor Dr. Peter Lichter, Leiter der Abteilung Molekulare Genetik am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg

Das komplette Gespräch können Sie sechs Monate im Audio-Archiv nachhören.