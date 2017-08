Krebs überlebt - und dann? Bösartige Erkrankungen bei jungen Menschen

In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 15.000 junge Menschen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren an Krebs. Etwa 80 Prozent können zwar geheilt werden, dennoch ist die Diagnose "Krebs" eine enorme Belastung. Denn sie trifft die Betroffenen in einer Lebensphase, wo eigentlich andere Dinge im Fokus stehen.

Moderation: Martin Winkelheide