Der Internationale Währungsfonds wird Argentinien Finanzhilfen in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar gewähren.

Die Kreditvereinbarung mit einer Laufzeit von drei Jahren sei vom Aufsichtsgremium genehmigt worden, teilte der IWF in Washington mit.



Eine erste Tranche in Höhe von 15 Milliarden Dollar stehe der argentinischen Regierung sofort zur Verfügung. Die Regierung von Präsident Macri verpflichte sich im Gegenzug, das Haushaltsdefizit schneller abzubauen und die hohe Inflation zu senken.



Steigende Zinsen in den USA hatten zuletzt dazu geführt, dass Anleger ihr Geld aus den Schwellenländern abzogen und in den Vereinigten Staaten investierten. Argentinien ist von dem Kapitalabzug besonders stark betroffen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.