Der prominente Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist erneut in Polizeigewahrsam. Er hatte für heute zu Protesten gegen Korruption in ganz Russland aufgerufen. In Moskau und St. Petersburg wurden laut Berichten mehr als 250 Demonstranten festgenommen.

Nawalnys Ehefrau gab die Festnahme auf Twitter bekannt. Außerdem soll in Nawalnys Haus der Strom abgestellt worden sein. Das erklärte ein Sprecher des Kreml-Kritikers, ebenfalls in dem Kurzmitteilungsdienst.

Der 41-jährige Rechtsanwalt und Blogger Nawalny hatte für den heutigen Nationalfeiertag zu Protesten in Moskau und anderen russischen Städten aufgerufen.

Marschroute kurzfristig geändert

Am Sonntagabend kündigte er an, den von den Behörden genehmigten Ort der Demonstration in Moskau kurzfristig zu verlegen, weil die Stadtverwaltung die Organisatoren daran gehindert habe, an der ursprünglich vorgesehenen Stelle eine Bühne aufzubauen. Die Demonstration sollte demnach auf einer Hauptdurchgangsstraße zum Kreml stattfinden.

Die Moskauer Staatsanwaltschaft warnte daraufhin vor einem harten Durchgreifen der Polizei. Jegliche "provokante Aktion" werde als Bedrohung für die öffentliche Ordnung angesehen und sofort beendet. Inzwischen wurden nach Angaben von Reportern etwa 120 Demonstranten festgenommen.

Proteste in vielen Städten

Anhänger Nawalnys gingen derweil in ganz Russland auf die Straße. In rund 200 Städten wollten Aktivisten seinem Aufruf folgen. Allein im sibirischen Nowosibirsk protestierten nach Angaben örtlicher Medien rund 3.000 Menschen gegen Korruption. In St. Petersburg wurden laut Bürgerrechtlern etwa 130 Demonstranten von der Polizei abgeführt.

Nawalny will im kommenden Jahr in Russland als Präsidentschaftskandidat antreten. Mit einer Online-Kampagne ist es ihm bereits gelungen, viele Menschen auf die Straße zu bringen. Der Journalist Manfred Sapper hält Nawalny für den einzigen Oppositionellen in Russland, der über die gesamte politische Bandbreite hinweg Menschen mobilisieren könne. Der Kreml-Kritiker sei eine Projektionsfigur, sagte Sapper im Deutschlandfunk.

Ende März hatte der Kreml-Kritiker die größten Proteste seit Jahren organisiert. Damals wurden hunderte Menschen festgenommen, unter ihnen auch Nawalny selbst. Nach 15 Tagen kam er wieder frei.

