Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat erneut vor Diesel-Fahrverboten in Eigenregie der Länder gewarnt.

Um das Thema zu regeln, brauche man Plaketten, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Hier müsse der Bund handeln, weil er für den Emissionsschutz zuständig sei. Kretschmann betonte, eine Regelung mit Plaketten könne man schnell umsetzen und sie führe in ganz Deutschland zu gleichen Spielregeln.



Seit dem Vormittag verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig darüber, ob Fahrverbote für Diesel-Autos in Städten auch ohne bundesweite Regelung rechtlich zulässig sind. Ein Urteil wird für heute erwartet; es dürfte eine bundesweite Signalwirkung haben.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.